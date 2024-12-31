В Воронежской области 14 человек отравились в столовой, один попал в реанимацию

В Воронежской области минимум 14 человек отравились после обеда в столовой

Фото: © РИА Новости/Юрий Лашов

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Эксперты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Обед в столовой обернулся госпитализацией для 14 человек в Рамонском районе Воронежской области. Все они попали в больницу с признаками отравления. Об этом сообщает СУ СК России по Воронежской области.

Согласно предварительным данным областного Минздрава, 13 пострадавших находятся в медучреждениях в состоянии средней степени тяжести. Один из отравившихся попал в реанимацию. Мужчина пребывает в стабильно тяжелом состоянии с положительной динамикой.

По факту случившегося Роспотребнадзор инициировал санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперты ведомства взяли пробы продуктов для лабораторных исследований, по итогам этой работы ожидается заключение о точной причине отравления.

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