Опубликовано видео, как расчет «Стрелы-10» спас штурмовиков от атаки БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Зенитчики сбили разведывательный БПЛА «Лелека».

Российские зенитчики группировки войск «Центр» уничтожили вражеский беспилотник, обеспечив прикрытие наземной группировки на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе нанесения удара был уничтожен вражеский воздушный разведчик «Лелека». Кроме того, ВСУ лишились и самодельного барражирующего боеприпаса, который был также сбит, загорелся в воздухе и взорвался, ударившись о землю.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.