«Достатка и счастья»: SHAMAN поздравил россиян с Новым 2025 годом

SHAMAN пожелал в Новом 2025 году достатка и счастья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Певец уверен, что пришедший год Змеи принесет много ярких и радостных событий.

Автор и певец SHAMAN пожелал россиянам множества ярких событий в Новом 2025 году. Видеопоздравление он записал специально для 5-tv.ru.

«Привет, Россия! Это SHAMAN! Поздравляю дорогих зрителей и весь коллектив Пятого канала с Новым годом! Пусть 2025 год принесет вам счастье, достаток. Подарит много ярких и радостных событий. Благополучия вам и вашим близким. С Новым годом!» — подчеркнул заслуженный артист РФ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, SHAMAN принял участие в ставшей уже традиционной акции «Елка желаний». Дома у своего друга Григория Лепса он встретился с десятилетней поклонницей из ЛНР по имени Амелия. Девочка занимается музыкой и танцами и даже стала участницей гала-концерта «Звезды столицы» в Москве.