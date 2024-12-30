Результаты расследования крушения самолета AZAL в Актау представят через 30 дней

Фото: www.globallookpress.com/Kazakhstan EMERCOM

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Трагедия произошла 25 декабря, погибли 38 человек, 29 выжили.

Расследование крушения авиалайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау продолжается, предварительные результаты будут объявлены в течение 30 дней. Соответствующее заявление сделал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в беседе с журналистами агентства «Казинформ».

По его словам, месяц — стандартный срок, после которого подводятся и озвучиваются промежуточные итоги. Как отметил Ластаев, сейчас проводится полевой этап расследования: специалисты собирают обломки самолета, снимают слепки. В дальнейшем эти материалы будут собраны в ангаре, где к анализу приступят эксперты.

Казахстанская сторона уже направила черные ящики с самолета в Центр расследований и предотвращений авиационных происшествий Бразилии. В интервью тому же агентству Ластаев уточнял, что с авиалайнера были сняты два бортовых самописца — голосовой и технический. Первый способен записать два часа голосовых сообщений и переговоров экипажа, он, как предполагается, раскроет всю картину случившегося.

Пассажирское судно AZAL выполняло рейс Баку — Грозный в день трагедии — 25 декабря. Оно упало недалеко от Актау и загорелось. Согласно данным МЧС Казахстана, на борту находилось 67 человек, в их числе пять членов экипажа. В Грозный летели 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии. 29 выжили и были госпитализированы с места аварии, погибли, соответственно, 38 человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал версию, что потерпевший крушение лайнер был намеренно сбит террористами.