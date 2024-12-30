«Это его последний отпуск»: Ди Каприо поплатился за отпуск с юной красоткой

В сети клеймят актера Ди Каприо в связи с расследованием против рэпера P. Diddy

Фото: www.globallookpress.com/Rocco Spaziani

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У актера новая 26-летняя возлюбленная. Он уже познакомился с ее родителями, а теперь наслаждается совместным отдыхом на острове Сент-Барт.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо изменяет самому себе: мало того, что его новой пассии Виттории Черетти аж 26 лет (как известно, верхним пределом до сих пор было число 25), да еще и отношения становятся по-настоящему серьезными. 50-летний артист уже познакомился с родителями девушки. Сейчас влюбленные отдыхают на острове Сен-Бартелеми (Сен-Барт) в Карибском море.

Папарацци не спят и активно публикуют фотографии парочки. Они плещутся в теплых волнах, загорают и просто прекрасно проводят время. Но только пользователей сети просмотр снимков заводит не на шутку. Они публикуют гневные комментарии и едва ли не угрожают звезде скорой расплатой за прежние грехи.

«Пусть живет свою лучшую жизнь. Время поджимает! Май 2025 года»;

«Это его последний отпуск»;

«Велика вероятность, что его арестуют после возвращения»;

«Наслаждайся, пока можешь, Лео», — пишут люди на портале издания Daily Mail.

А имеют в виду они участие Ди Каприо в скандальных «белых вечеринках» рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy. Того обвиняют в страшных преступлениях — сексуальном насилии, торговле людьми, шантаже и прочих зверствах. Суд начнется 5 мая в Нью-Йорке. Леонардо, определенно, бывал на этих тусовках и должен был многое видеть, уверены пользователи. А может, не только видеть?

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему подруга и коллега по фильму «Титаник» Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на Виттории Черетти.