Справимся за неделю: побережье Черного моря скоро может быть очищено от мазута

Побережье Черного моря может быть очищено от мазута уже через неделю

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Об этом заявил вице-губернатор Кубани.

Побережье Черного моря может быть очищено от нефтепродуктов уже в течение недели, если не произойдет новых выбросов мазута. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

По словам чиновника, основной этап работы планируется завершить через неделю, после чего, если выбросов больше не случится, планируется приступить к «чистовой» уборке побережья. Он также отметил, что до конца года планируется по максимуму вывезти те отходы, которые уже успели собрать на пляжах. По информации МЧС РФ, с побережья Краснодарского края было вывезено более 60 тысяч тонн загрязненного грунта с более чем 200 километров береговой линии.

Напомним, что 15 декабря российское грузовые суда «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в акватории Черного моря, вследствие чего был допущен разлив большого количества мазута. Загрязнение вскоре добралось до пляжей Анапы, где 17 декабря был введен режим ЧС. Сегодня очищением загрязненной территории занимаются более тысячи спасателей и волонтеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Куренков доложил Путину о ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае.