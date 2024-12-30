Украинский беженец напал с топором и ножом на полицейских в Германии

Bild: беженец из Украины напал с топором на полицейских в Германии

Фото: 5-tv.ru

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В результате инцидента мужчина получил тяжелое ранение.

В Германии украинский беженец напал на сотрудников правоохранительных органов с топором и ножом. Об этом пишет газета Bild.

Инцидент произошел в небольшом немецком городе Хиршберг. Известно, что некий Владислав О. начал размахивать топором и ножом на улице Бергштрассе. Местные незамедлительно вызвали сотрудников полиции. Однако мужчину это не остановило. Он попытался напасть на стражей порядка.

«Так как мужчина угрожающе побежал с оружием на правоохранителей, в него выстрелили», — уточняют в Bild.

В результате Владислав получил ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и провели экстренную операцию. О состоянии мужчины пока ничего не известно.

Владислав — гражданин Украины. Он страдает шизофренией и депрессией. Уже два года мужчина живет в Германии в общежитии для беженцев. Сотрудники полиции выясняют мотивы мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свыше пяти тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию с начала 2024 года.