Польша построит дорогу к границе России для возможной переброски войск

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

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Строительство обещают начать уже в начале 2025 года.

Польша в 2025 году построит дорогу до российской границы в Калининградской области для быстрой переброски войск в случае необходимости. Об этом замглавы польского МВД Мачей Дущик рассказал в интервью Financial Times.

По словам чиновника, строительство начнется в первые месяцы следующего года. Других подробностей Дущик не озвучил.

На заявление польской стороны отреагировали в российском МИД.

«Пить уже начали, что ли?» — иронично прокомментировала слова Дущика официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В ноябре замначальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что страны «коллективного Запада» активно готовятся к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией, превращая территорию Польши и прибалтийских государств в натовский плацдарм. Уже сейчас на границах Белоруссии развернута группировка вражеских войск, которая насчитывает около 15 тысяч боевиков, заявил Куприянюк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Польши игнорируют законы своей страны о наемничестве, называя польских боевиков Вооруженных сил Украины «добровольцами».