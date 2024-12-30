+Они не умеют общаться: какую советскую игру планируют возродить в России

Фото: © РИА Новости/Валерий Шустов

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Сегодня дети буквально растут с телефонами, теряя навык адаптироваться в обществе.

В России планируют возродить популярную в советские годы игру «резиночка». Об этом NEWS.ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства медик Татьяна Буцкая.

Современные проблемы требуют, как выяснилось, далеко не современных решений. Так, в Госдуме предлагают в жизнь детей вернуть популярную советскую игру. По мнению Буцкой, сегодня ребята буквально растут с телефонами в руках, теряя навыки выстраивать диалоги, знакомиться.

«Дети не умеют общаться, им не на кого положиться. Скорее всего, это, конечно, скажется и на том, как они в дальнейшем будут жить. Над этим надо работать, и начать можно с малого. Мы, например, возрождаем «резиночку», — добавила Татьяна Буцкая.

Такая игра, по ее мнению, — это не только времяпрепровождение со сверстниками. Важно также и то, что «резиночки» отлично подойдут для поддержания физической формы. А с этим в современном мире тоже плохо. Ведь те же гаджеты заставляют все меньше двигаться.

«Есть даже туннельный синдром, когда болит большой палец руки, потому что дети постоянно сидят в мобильных устройствах. При этом они позже начинают говорить, что у них нет друзей. Это сложная и большая тема», — отметила Буцкая.

И чем раньше начать поднимать эти вопросы, тем больше шансов дать детям умения, которые пригодятся им во взрослой жизни. А одно из них — живое общение, заключила медик.

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