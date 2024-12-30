В Москве задержан экс-министр обороны Армении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На родине бывший чиновник обвиняется в незаконном участии в бизнесе, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти.

В Москве задержан бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что Карапетяна задержали на Тверской улице. В Армении он объявлен в розыск по обвинениям в незаконном участии в бизнесе, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти.

Известно, что Карапетян возглавлял министерство обороны Армении в течение нескольких месяцев в 2021 году и был уволен со своего поста в ноябре того же года решением премьер-министра Никола Пашиняна.

Увольнение Карапетяна произошло на фоне обвинений Еревана в адрес Баку во вторжении азербайджанских войск на армянскую территорию. Вместо Карапетяна на высшую должность военного ведомства был назначен вице-премьер Сурен Папикян.

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