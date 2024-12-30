«Вкусвилл» приостановил продажу пельменей после отравления детей

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Планируется провести более тщательные проверки самой продукции и поставщика. В них Роспотребнадзор нашел нарушения.

Торговая сеть «Вкусвилл» приостановила продажу и поставки пельменей «Мясное ассорти» от ООО «Чали» после сообщений об отравлении детей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Партию продукта отправили на проверку после жалобы покупателя. Причем в двух независимых лабораториях не выявили нарушений.

«23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции „Пельмени мясное ассорти, один килограмм“ от даты производства 7 ноября, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется провести более тщательные проверки самой продукции и поставщика. Сейчас пельмени из партии, на которую пожаловались, полностью изъята из продажи. Речь идет также о доставке и розничных магазинах. Приостановлены и новые поставки продукции от этого поставщика.

Прежде в Сети распространились сообщения о том, что специалисты Роспотребнадзора выявили сальмонеллу в пельменях «Мясное ассорти» после отравления двоих детей. Как выяснилось, в конце ноября жительница Москвы купила продукцию. После ее употребления у малолетних детей женщины поднялась температура и началась рвота. Врач диагностировал у ребятишек отравление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшие осенью от отравления дети под Красноярском дышали более 10 часов токсичным средством. Вещества могли попасть в организм пострадавших несколькими путями.