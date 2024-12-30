Ситуацию можно контролировать: какие заболевания полости рта относятся к наследственным

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые из них пациент может предотвратить самостоятельно.

Существуют некоторые заболевания полости рта, которые относятся к наследственным. При этом пациент самостоятельно может контролировать ситуацию с одним из них. Об этом рассказал врач стоматолог-хирург Арам Давидян в беседе с 5-tv.ru.

Врач в первую очередь отметил кариес — заболевание, являющееся наиболее массовым. Как правило, кариозное поражение не передается по наследству и зависит исключительно от гигиены самого человека.

«Те дети, которые проходят лечение у меня в клинике, через 20 лет при наблюдении у них нет никакого кариеса», — отметил Давидян.

Печальнее история с пародонтитом и количеством зубов (адентией). Причем первое заболевание — наследственное детерминируемое. Однако вылечить его можно очень просто. Зная о пародонтите у родственников, нужно качественно чистить зубы и регулярно посещать врача стоматолога-пародонтолога. Тогда удастся ликвидировать все проблемы самостоятельно.

«Кариес и пародонтит поддается контролю со стороны пациента», — подчеркнул Давидян.

Что же касается адентии, то она справиться с ней можно лишь с помощью реорганизующего лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как облегчить зубную боль самостоятельно. Врач-стоматолог Антон Хмаренко назвал два способа, которые помогут утихомирить ноющее неприятное чувство во рту.