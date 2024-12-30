Все валится из рук: как стресс приводит к синдрому уставших надпочечников

Фото: 5-tv.ru

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Важно не игнорировать сигналы организма о том, что ему нужна помощь.

Усталость и внешние изменения указывают на то, что надпочечники находятся на грани истощения. Особенно это касается людей, которые много нервничают. Об проявлении проблем с надпочечниками рассказала эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева в беседе с порталом «Доктор Питер».

Основной функцией этого парного органа является секреция гормонов, влияющих на физическую активность и эмоциональность человека. Вместе с тем они способствуют адаптации организма к стрессу, регулируют метаболизм, повышают иммунитет, а еще участвуют в развитии вторичных половых признаков.

При синдроме уставших надпочечников, как объяснила Лебедева, все валится из рук, постоянно хочется спать, а настроение скачет. Часто проблемы возникают, когда человек много нервничает. Еще синдром проявляется на внешнем виде. В частности, часто появляются отеки, вес набирается без видимых на то причин, а также кожа стала сухой и стянутой.

Стресс — не единственная причина появления синдрома уставших надпочечников. Провоцировать проблемы с ними могут несбалансированное питание, недостаток или избыток физических нагрузок, а еще дефицит витаминов. В случае появлений симптомов необходимо обратиться к врачу.

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