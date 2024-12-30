Вина Вашингтона: Лавров указал на роль США в ухудшении ситуации в Сирии

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Штаты фактически оккупировали наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион страны, отметил глава МИД РФ.

Ситуация в Сирии ухудшилась из-за неспособности экс-президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в стране, в чем большую роль сыграли действия США. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он отметил, что сирийцы надеялись на лучшую жизнь, но даже после успехов в борьбе с терроризмом при участии РФ этого не произошло. К такому развитию событий, безусловно приложили руку и США, которые фактически оккупировали наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии и оказывали сильное санкционное давление на Дамаск.

«Власти были вынуждены идти на непопулярные меры, в частности, снижение или отмену субсидий на социально значимые товары и услуги», — сказал Лавров.

Россия, в свою очередь, оказывала разноплановую помощь Сирии, однако диалог с оппонентами выстроить все равно не удалось, заключил глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Великобритания готовят серию терактов против военных баз России в Сирии.