Экс-футболист Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

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Его тело пока не получается вернуть домой.

Экс-футболист сборной России Алексей Бугев 29 декабря погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает его спортивный агент Антон Смирнов, тело умершего пока вывезти не получится.

«По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия <…> Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В сентябре 2023 года Бугаева задержали вместе с большей партией наркотического вещества, которую он планировал реализовать в Сочи. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Так бывший футболист попал в тюрьму. Выйдя из заключения, Бугаев отправился в зону СВО на передовую.

Мужчине было 42 года. За свою футбольную карьеру он успел поиграть в составе московских «Торпедо» и «Локомотива». В 2004–2005 годах Бугаев принимал участие в семи матчах сборной России, после чего решил завершить спортивную карьеру.

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