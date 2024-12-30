«С ребенком сидеть не буду»: Катя Лель предупредила дочь, что не намерена нянчить внуков

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Певица уверяет, что у нее душа странника и привязывать себя она не хочет.

Певица Катя Лель не собирается становиться бабушкой в привычном значении этого слова и заранее предупреждает дочь Эмилию, что не будет все время нянчиться с внуками. Об этом она заявила в недавнем интервью на федеральном канале.

«Я сразу сказала: „Доченька, я с ребенком сидеть не буду, потому что мама у тебя профессии творческой: мне нужно постоянное движение, перемещение, путешествия. Потому что по-другому я не умею, у меня душа странника“. Она это знает», — отмечает исполнительница.

После развода с бизнесменом Игорем Кузнецовым в июле 2023 года Лель воспитывает дочку Эмилию одна, но не запрещает девочке видеться с родным отцом.

Певица предполагает, что дочка вряд ли пойдет по ее стопам. В данный момент девочка учится в лицее на химико-биологическом факультете и, по заверениям Лель, вполне успешно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лель сделала шокирующее предсказание о будущем РФ. Певица отметила — то, что ожидает Россию, предначертано высшими цивилизациями.