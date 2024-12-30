«Было прям «вау»: экс-гитаристка «Ранеток» Мильниченко рассказала о первом гонораре

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В начале 2000-х группа была невероятно популярна.

Бывшая гитаристка группы «Ранетки» Наталья Мильниченко рассказала, сколько составил ее первый гонорар. Коллектив стал невероятно популярным в начале 2000-х.

«Мой первый гонорар составил около 1 тысячи рублей с концерта, и на тот момент это было прям „вау“. Сейчас, конечно, сумма кажется совсем небольшой, но сам факт первого самостоятельного заработка за выступления был очень приятен», — призналась артистка в интервью изданию «Страсти».

К слову, после распада группы Мельниченко занялась личной жизнью. Она вышла замуж за продюсера группы Сергея Мельниченко, который старше ее на 24 года, и родила двух дочерей. А когда девочки чуть подросли, направила свой вектор внимания на сольную карьеру.

Мильниченко выбрала себе псевдоним Валюта. Выпустила новый клип на песню «Мир гибнет из-за нас», а чуть позже занялась проектом под названием NETOXIC. В первые дни 2025 года Мельниченко намерена выпустить новую песню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем звезда «Ранеток» Евгения Огурцова сожгла свой первый гонорар.