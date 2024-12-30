Не сладко придется: что ждет детей, родившихся после 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Те, кто появится на свет в ближайшие 14 лет, станут представителями «поколения бета».

Детям, которые родятся в ближайшие 14 лет — в период с 2025 по 2039 годы, предстоит столкнуться с серьезными вызовами и борьбой. Об этом заявила газета The New York Post (NYP), ссылаясь на социолога и футуролога Марка Маккриндла.

«Учитывая изменение климата, глобальную миграцию населения и стремительную урбанизацию, устойчивое развитие станет не просто предпочтением, а ожиданием», — отметил специалист.

Маккриндл добавил также, что таких детей будут называть «поколением бета». Они будут жить в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации. В их жизни это будет присутствовать повсюду, начиная от образования и заканчивая работой. К 2035 году «поколение бета» будут составлять 16% населения Земли.

К слову, 30 лет назад американские консультанты Уильям Штраус и Нейл Хоув разработали «теорию поколений». Поколение определяется как совокупность людей, рожденных в течение примерно 20 лет. Согласно теории, у каждого поколения есть общий набор ценностей, приобретаемый в первые 12 лет жизни, которым затем его представители следуют всю жизнь.

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