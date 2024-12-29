Петербурженка избила супружескую пару в метро

Фото: Ваганов Антон/ТАСС

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Нападавшая вела себя неадекватно и ей сделали замечание.

Жительница Петербурга избила супружескую пару на станции метро «Спасская». Об этом сообщает источник 78.ru в своем Telegram-канале. Инцидент произошел накануне вечером, когда агрессивная дама куда-то сильно спешила и распихивала людей на платформе.

«Супруги сделали ей замечание, после чего дама забыла, что куда-то очень спешила, и набросилась на пару», — говорится в сообщении.

По итогам потасовки мужчина получил удар в скулы, женщине расцарапали подбородок и нос. Также дама попыталась вырвать клок волос у пострадавшей.

На данный момент супруги подавать заявление в полицию не собираются, однако побои на всякий случай зафиксировали. Дама, похоже, вышла из ситуации без повреждений.

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