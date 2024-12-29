«Я бомж»: Шура рассказал о проблемах с жильем

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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При этом артист не так давно стал обладателем дома в Подмосковье, стоимость которого оценивается в 140 миллионов рублей.

Певец Шура рассказал о проблемах с жильем. Оказалось, что знаменитость сейчас нигде не прописан, поэтому может смело назвать себя бомжом. Об этом он заявил в одной из программ на федеральном телеканале.

«Пока еще нигде не прописан. Да, я бомж», — признался певец.

При этом недвижимость у него все же есть. Летом он стал обладателем дома в Подмосковье, который купил за 140 миллионов рублей. А неделю назад приобрел и квартиру. Бомжом Шура себя считает, потому что пока не смог оформить документы.

Вместе с тем, певец, который долгое время лечился от рака, прокомментировали слухи о покупке места на Кузьминском кладбище. Музыкант пояснил, что у него есть друг — владелец похоронного бюро. Именно он подарил исполнителю двухкамерный гроб. Артист считает, что нужно ко всему готовиться заранее, потому что смерть может наступить в любой момент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Шура боролся с зависимостями.