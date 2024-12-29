«Это не месть»: Лерчек поставила точку в отношениях с Natan

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Причиной такого решения стал не поцелую с Бьянкой, а упоминание супруги Анастасии.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) поставила точку в отношениях с рэпером Natan. На последнем этапе реалити-шоу, на котором между звездами началась любовь, девушка проголосовала не за своего партнера, а за его оппонента Игоря Чехова.

«Надеюсь, что Natan там не обиделся, но если обиделся, то это очень странно для меня. Потому что он должен сам все понимать, почему я сделала такой выбор, но это не какая-то моя месть. Я просто голосовала сердцем, как-то доверилась и доверилась видимо зря. Мнение чуть-чуть поменялось об этом человеке», — объясняет девушка.

Предположительно, поводом для резкой перемены в отношениях пары стало заявление рэпера. На вопрос, кому он посвятит победу в проекте, мужчина ответил, что жене Анастасии.

Чекалина же считает, что Natan просто испугался всей ответственности, которая на него свалилась после публичного поцелуя, и пытается вернуть все на места. Это и стало причиной, по которой Лерчек поставила точку в их романтических отношениях. Только странно, что она сделала это сейчас, а не после интима в гамаке с певицей Бьянкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Natan рассказывал о непростом выборе между Лерчек и женой.