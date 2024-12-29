Умер основатель старейшей в США кабельной сети HBO Чарльз Долан

Фото: www.globallookpress.com/Jaap Arriens

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Бизнесмен ушел из жизни в 98 лет, оставив шестерых детей и 19 внуков.

Основатель американских сетей платного телевидения HBO и Cablevision Чарльз Долан умер в возрасте 98 лет. Трагическую новость сообщил журнал Newsweek со ссылкой на родственников бизнесмена.

Уточняется, что Долан умер естественной смертью в кругу родных и близких, всего на год пережив свою супругу Хелен, с которой прожил в браке 73 года и родил шестерых детей.

Долан известен тем, что в 1972 году основал первый в мире премиальный кабельный канал Home Box Office (HBO), изменивший подход к телетрансляциям.

Спустя год Долан основал сеть Cablevision, которая обслуживала прилегающие к Нью-Йорку районы и стала пятым по величине кабельным и девятым по величине телевизионным провайдером в США. Кроме того, бизнесмен основал первый американский круглосуточный местный новостной телеканал News12.

Forbes оценивает состояние Долана и его семьи в 5,4 миллиарда долларов. У бизнесмена, помимо шестерых прямых наследников, остались 19 внуков и пятеро правнуков.

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