«Финист вместо Джокера»: Россия создала суверенную национальную киноиндустрию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Репертуары российских кинотеатров на сегодня полностью переформатированы на продукцию отечественного производства.

Россия сумела создать суверенную национальную киноиндустрию и справиться с засильем в кинопрокате иностранной, в первую очередь голливудской, продукции. Об этом продюсер, генеральный директор студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова Леонид Верещагин заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Доля российских фильмов в 2021 году была около 30%, сегодня она 80%. Мне кажется, показатели блестящие, и это можно назвать очень качественным и успешным импортозамещением», — подчеркнул кинодеятель.

Верещагин указал на то, что репертуары российских кинотеатров на сегодня полностью переформатированы, и вместо Капитана Америки, Человека-Паука и других героев кинематографической вселенной Marvel российский зритель видит на экране русских чудо-богатырей, а вместо злодея Джокера — русских сказочных персонажей Кощея Бессмертного и Змея Горыныча.

«И сегодня, с моей точки зрения, мы победили в этом, и мы имеем — одна из немногих стран — свою суверенную национальную киноиндустрию. Вот этот путь — это большая победа», — заявил Верещагин.

Слова продюсера подтверждают цифры: впервые в истории доля так называемых креативных индустрий в экономике России превысила 3,5%. Причем одним из ключевых драйверов роста стало именно кино. За последний год сборы в кинопрокате увеличились на 16% и составили 45 миллиардов рублей, три четверти из которых приходится на продукцию отечественных киностудий.

Иными словами, России удалось воссоздать гигантскую киноиндустрию, участники которой выиграли конкуренцию с Голливудом, монополизировавшим рынки в большинстве стран мира.

Один из безусловных лидеров российской киноиндустрии — Национальная Медиа Группа (НМГ), чьи проекты неизменно становятся успешными. Достаточно назвать музыкальную драму «Лед 3», собравшую в прокате около двух миллиардов рублей, и фантастическую ленту «100 лет тому вперед», сборы от которой превысили полтора миллиарда.

Впереди у НМГ новые проекты, успех которых по сути предрешен. В их числе римейки фильмов «Буратино» и «Москва слезам не верит», а также картины «Челюскин» и «Красный шелк». Для съемок этого остросюжетного исторического детектива построили самый большой в Европе экран с виртуальной декорацией.

Ну а ближайшая премьера картины производства НМГ стартует уже на днях: с 1 января в российских кинотеатрах начнется показ одного из самых ожидаемых фильмов «Финист Первый богатырь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальная Медиа Группа увеличила производство премьерного контента, приближаясь к шести тысячам часов в год. Сюда входит продукция разного формата — шоу, научно-популярные программы, фильмы, причем не только художественные, но и документальные.