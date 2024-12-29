Четыре человека погибли в столкновении двух легковушек под Ставрополем

Фото, видео: @ РИА Новости/ Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Отечественный ВАЗ выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Nissan.

Четыре человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей под Ставрополем, сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что авария произошла около 17 часов на 11-м километре автодороги «Северный обход». По предварительным данным, управлявший автомобилем ВАЗ-2107 62-летний мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Nissan.

В результате ДТП на месте погибли оба водителя, а также две пожилые женщины, находившиеся в салоне отечественного авто. Пассажирка второго автомобиля с травмами доставлена в больницу Ставрополя.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняющие обстоятельства аварии. Уже известно, что выехавший на «встречку» водитель к ответственности за нарушения правил дорожного движения до этого не привлекался.

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