Все-таки женился? Роналду заподозрили в тайной свадьбе с возлюбленной

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Футболист сделал своей девушке предложение еще в 2018 году, но долгое время дело не доходило до брака.

Футболист сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду мог тайно жениться на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Поводом для таких предположений послужило то, что во время церемонии награждения, он назвал девушку «моя жена». К слову, на мероприятии Роналду получил премию, как лучший футболист года на Ближнем Востоке.

Футболист неоднократно провоцировал возникновение слухов о тайной свадьбе. К примеру, летом в своем личном блоге Роналду обратился к своей девушке, как к супруге.

«Самое главное — это не то, что ты делаешь, а то, что должен. Когда я не тренируюсь в зале, мне нравится проводить время дома с женой», — сказал он.

Спортсмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца еще в 2018 году, однако свадьба официально так и не состоялась. В 2017 году Джорджина родила футболисту дочь Алану-Мартину, а в 2022-м — Беллу Эмеральду. Помимо этого, пара воспитывает троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего и двойняшек Мэтью и Еву.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Криштиану Роналду занялся моржеванием на родине Санты.