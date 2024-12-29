«Дома с мамой»: Анита Цой рассказала о планах на празднование Нового года

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По словам певицы, для любого артиста большая редкость в Новый год оставаться дома.

Анита Цой планирует отметить этот Новый год дома вместе с семьей и 91-летней мамой. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами концерта «Рождество с Григорием Лепсом».

«Я решила, что Новый год я отмечу дома, в России, никуда не полечу. У меня мамочке 91 год, она, слава Богу, здорова, но хочется, чтобы она побольше, почаще нас видела. Поэтому этот Новый году проведу как раз с семьей и вместе с ней», — поделилась Цой.

Она добавила, что для любого артиста большая редкость на Новый год оставаться дома. В этот праздник они привыкли работать, и это их самый лучший день в году, отметила знаменитость.

Коллега Цой, певица Жасмин, призналась, что тоже встретит Новый год в Москве в кругу родных. У семьи запланирован традиционный поход в баню (не связанный со знаменитым фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!»), завершающая стадия подготовки подарков, еда и веселье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорий Лепс на своем рождественском концерте заявил, что с радостью бы взял у исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) «кусочек молодости».