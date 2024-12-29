Пассажирский самолет Boeing совершил экстренную посадку в Норвегии

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

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Пилоты увидели дым, исходящий из левого двигателя.

Пассажирский самолет Boeing 737 голландской авиакомпании KLM был вынужден совершить аварийную посадку сразу же после взлета. Об этом сообщает NL Times.

Произошло все в субботу, 28 декабря. Воздушное судно направлялось из Осло в Амстердам, но совершил вынужденную посадку на юге Норвегии. Вскоре после взлета пассажиры и экипаж услышали громкий шум. Тогда же летчики заметили дым, идущий из левого двигателя. Тогда пилоты решили посадить самолет в аэропорту Торп-Сандефьорд. Причиной послужили технические неисправности.

«Информация из кабины пилота указывала на то, что у самолета лопнула шина и была повреждена гидравлическая система», — сказал один из пассажиров.

После посадки самолет перестал управляться. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился на траве. Как подчеркнула пресс-служба полиции Норвегии, на борту находились 182 человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Канаде при посадке загорелся самолет. Лайнер при этом скользил по ВПП под углом 20 градусов, пока пилоты не остановили его.