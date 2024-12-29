«История боли»: Волочкова рассказала об отношениях с Джимом Керри

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Роман между балериной и актером возник в 2003 году, но до этого пара успела пережить трогательный момент.

История романа российской балерины Анастасии Волочковой с голливудским актером Джимом Керри полна тонкостей и боли. Об этом танцовщица рассказала на шоу «Шортсы» на YouTube-канале.

Волочкова рассказала, что однажды познакомилась с американским продюсером Бобом Ван Ронкелем на частной вечеринке в элитном клубе в Москве. В какой-то момент он предложил пригласить на ее спектакль пригласить Керри. Тогда актер после звонка продюсера взял самолет и прилетел в Москву. Причем в то время Волочкова встречалась с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

«Я не изменила Сулейману Керимову ни с кем, потому что я любила этого человека, как свою жизнь. Но когда прилетел Джим, у меня не было задач с ним какие-то романтические отношения устраивать», — подчеркнула балерина.

После спектакля «Жизель», который посетил Керри, Волочкова пригласила его на экскурсию по вечерней Москве. Для этого Керимов дал машины с охраной. Тогда балерина показала ему Воробьевы горы. Волочкова и Керри стояли под горкой и долго разговаривали. По словам артистки, актер ей говорил, что влюбился в нее. При этом Волочкова признавалась во время этой беседы, что не оставит Большой театр, а Керри — Голливуд.

«Здесь история таких тонкостей и такой боли. Потому что когда два человека влюбляются с первого взгляда без секса, без романтики, просто душа в душу, то это не так просто оказывается потом», — поделилась танцовщица.

После этого они поддерживали связи. А весной 2003 года, когда Волочкова уже не состояла в отношениях с Керимовым, она отправилась на гастроли с Большим театром в США. Тогда балерина позвонила Керри, и он приехал в штат Лос-Анджелес, где проходило выступление. Тогда-то у звезд и возник роман.

Как отметила Волочкова, в результате ее отношения с Керри не завершились. Так, три года назад актер прислал в Москву подарок для дочки балерины. В той коробке были куклы для девочки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова нашла «единственного». Как призналась балерина, в ее жизни появилась взаимная любовь. Любвеобильная знаменитость, известная бесконечными романами, утверждает, что «остановилась в своем поиске».