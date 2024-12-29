Две версии: что могло стать причиной крушения самолета в Южной Корее

Фото, видео: Reuters/via REUTERS; 5-tv.ru

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На борту воздушного судна находился 181 человек, известно о гибели 120 из них.

Выброс огня из правого двигателя самолета, потерпевшего катастрофу в Южной Корее, указывает на то, что в него попала птица. При этом пилоты решили посадить лайнер именно на искусственную взлетно-посадочную полосу (ВПП). Если бы они предприняли другие действия, то таких серьезных последствий можно было бы избежать. Об этом рассказал заместитель директора Хабаровского авиационно-спортивного клуба по летной подготовке Юрий Бордунов в беседе с 5-tv.ru.

Он обратил внимание на распространившееся в Сети видео, на котором видно, что в воздухе из правого двигателя самолета идет выброс огня и клуб дыма. Это является явным сигналом о попадании внутрь птицы.

Такая ситуация серьезна, ведь тогда двигатель либо сам по себе выключается, либо с ним это делают пилоты, чтобы избежать пожара. Далее заход на посадку и сама посадка возможны, но для этого требуются определенные навыки летного состава.

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Бордунов также указал на следующий момент: когда самолет двигался по земле, то на видео было видно отсутствие носовой стойки шасси. Видимо, экипаж стал сажать лайнер на искусственную ВПП, это, вероятно, бетонное покрытие. При этом воздушное судно двигалось, не снижая скорости.

По словам эксперта, может быть две причины, почему самолет не замедлялся. Первая — не работал реверс для того, чтобы лайнер начал тормозить за счет двигателей. Это связано с тем, что правый двигатель не работает. Второй причиной могло послужить решение экипажа сознательно не выключать никаких видов торможения. Летчики старались максимально долго держать нос самолета, чтобы не коснуться бетонной полосы. В противном случае пожар мог начаться гораздо раньше.

«Я думаю, что экипажу стоило бы в этой ситуации садиться не на взлетно-посадочную полосу искусственную, а на грунтовую. Последствия могли бы быть другие. Ну и возникает очень логичный вопрос: почему по оси взлетно-посадочной полосы совсем недалеко за ее пределами было какое-то препятствие? <…> Если бы стены не было, то самолет, <…> сойдя на грунт, он бы благополучно остановился. И таких бы последствий не было», — сказал Бордунов.

Эксперт вместе с тем отметил, что сложно назвать причину невыхода шасси, ведь для этого нужно знать конструкцию самолета. Однако на это вряд ли повлияло попадание птицы в двигатель. Бордунов предположил, что могли быть какие-то еще неисправности в самолете. Кроме того, он подчеркнул: по результатам расследования авиакатастрофы будет известно, почему она произошла и какие действия предпринимал экипаж.

Авиакатастрофа в Южной Корее произошла утром 29 декабря. Самолет авиакомпании Jeju Air Flight летел из Бангкока. Во время посадки аэропорту Муан внезапно воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулось с ограждением и взорвалось. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

На борту находился 181 человек, из них шесть членов экипажа. При этом 173 человека являются гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда. Согласно последним данным агентства Yonhap, количество погибших выросло до 120 человек.