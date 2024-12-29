Правительство РФ повысило доступность бесплатных социальных услуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Как теперь будут назначать льготы?

Правительство РФ сделало бесплатные социальные услуги еще более доступными, расширив список доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда.

«Порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия», — говорится в сообщении.

Таким образом, порядок учета дохода теперь будет таким же, как при назначении единого пособия. Постановление предлагает не учитывать некоторые единовременные и целевые выплаты, а также доходы от трудовой деятельности граждан РФ с инвалидностью, которые проживают в социальных стационарах, и средства, полученные по социальному контракту.

Кроме того, будет скорректирован состав семьи при расчете ее дохода на каждого из ее членов. Теперь в него будут входить заявитель, супруг (супруга), несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме.

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