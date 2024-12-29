Новые отношения? Лопес впервые после разрыва с Аффлеком заметили с другим мужчиной

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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По данным зарубежных СМИ, певица выглядела довольной счастливой.

Певицу Дженнифер Лопес заметили в компании актера Кевина Костнера во время отдыха в штате Колорадо, США. По словам инсайдеров, знаменитость выглядела счастливой и довольной жизнью. В компании нового мужчины артистка появилась впервые после того, как подала на развод с актером Беном Аффлеком.

Как сообщило издание Daily Mail, на отдых певица отправилась в компании 16-летних двойняшек Эмми и Макса от певца и актера Марка Энтони, своей мамы Гваделупы и сестры Линды. Там-то она и встретилась с актером в баре. По словам инсайдеров, их встреча была случайной, но очень приятной для артистки, ведь она поклонница сериала «Йеллоустоун», в котором снялся актер.

Лопес и Аффлек состояли в отношениях на протяжение 20 лет. Они то и дело встречались и расходились. Только в 2022 году стало известно, что Аффлек и Лопес решили пожениться. Фанаты ликовали, однако уже в августе 2024 года певица подала на развод.

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