Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодня заканчиваются полномочия президента страны Саломе Зурабишвили

«Как Украина» — это теперь вполне определенная модель поведения. И страны можно условно поделить на те, что ведут себя «как Украина», и те что стараются всеми способами избежать ее судьбы.

Грузия показала, что не хочет быть «как Украина». Пауза в Евроинтеграции и защита традиционных ценностей вызвали волну осуждения на Западе, но именно с такой программой и лозунгом «Не станем второй Украиной» представители партии «Грузинская мечта» отстояли право на самостоятельную политику для своей страны. И вот даже попали под западные санкции. Но продолжают стоять на своем. Осталось выдержать последние дни. Сегодня заканчиваются полномочия президента страны Саломе Зурабишвили, которая защищает свой французский паспорт до конца, противится воле народа и не хочет покидать пост и служебное жилье. Но завтра должна будет это сделать. Или ей помогут.

И есть пример Молдавии, которая готова, как Украина, отдать остатки своего суверенитета европейским политикам, слиться с Румынией.

По данным нашей службы внешней разведки, избранная голосами диаспоры Майя Санду на этой неделе дала приказ разработать план по установлению контроля над Приднестровьем. А там наши миротворцы, я напомню. Если уж следовать «украинской» модели то, надо следовать ей до конца? А мы видим, как Киев перешел к откровенно террористическим методам борьбы.