Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Бои в приграничье по-прежнему очень интенсивные.

Потери за четыре месяца с начала вторжения боевиков в Курскую область: 50% захваченной территории и более 40 тысяч военнослужащих. На Западе вторжению сначала удивлялись, потом пытались найти рациональное зерно — мол, для обмена территорий, теперь ужасаются — курская земля стала кладбищем для лучших украинских подразделений. Из приграничья передает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Экипаж БМД-4М крымских десантников готовится к очередному выезду. Проходит всего несколько минут и у бойцов новое задание.

Боевая машина десанта — основное средство поддержки штурмовых подразделений на передовой. Кроме доставки группы к очередному опорному пункту ВСУ, они прикрывают своих бойцов, пока те не займут первые позиции. В арсенале разные средства атаки.

Три вида оружия у нее. Основная — 100-миллиметровая пушка, которой, как бойцы рассказали, они бьют снарядами с замедлением. Попадает в здание и только после разбивает.

Бои на Курском участке фронта по–прежнему очень интенсивные. Наши подразделения активно идут вперед, каждый день забирают новые укрепления ВСУ и выбивают противника. Буквально несколько дней назад удалось закрепиться на линии Николаевки и Викторовки, а это уже фактически поселок Малая Локня. Наступление на этом направлении шло две недели.

ВСУ огрызаются. Пытаются контратаковать, понимая: их время на исходе.

Артиллерийский расчет бригады «Ветераны» разносит укрепления противника и целые боевые группы его подразделений, которые пытаются идти вперед.

Быстро очень работает расчет, меньше минуты проходит с команды, как только поступили первые координаты — выбежали, отработали. Пушка в капонире находится. Несут снаряд за снарядом, командир орудия с позывным «Шигар» командует «выстрел».

И такая интенсивность по всей линии боевого соприкосновения в Курской области. ВСУ несут огромные потери. С августа месяца здесь погибли больше 44 тысяч солдат противника. На этой неделе в западных СМИ начали появляться статьи с предположением, что такими темпами к февралю оборонять занятый участок нашей земли врагу будет просто некем. И это при постоянном подходе новых подкреплений врага. Зеленский здесь, впрочем, как и везде, своих подопечных не жалеет.