Фото: Michael Kappeler/ТАСС

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В Бундестаге возмутились ожиданиями финансовой помощи Незалежной в размере 20 миллионов евро.

Новый постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник — поклонник фашистов. Так о нем высказалась депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен после слов о том, что киевский режим ожидает от Германии финансовой помощи в размере 20 миллионов евро в год.

«Поклонник фашистов Мельник становится все более наглым. Сейчас он требует дарить оружие на 20 млрд в год!» — возмутилась Дагделен в социальной сети.

Она также посетовала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц продолжают «сжигать» на Украине деньги немецких налогоплательщиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что и в США решили выяснить, куда уходят выделенные Украине деньги. Тем временем в Киеве уже предупредили: если поток финансов из США иссякнет, то вооружения и снарядов для ведения боев Украине хватит лишь на полгода.