Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Весной курс президента поддержали свыше 87% граждан.

Год 2024 подходит к концу. Год непростой. Те, кто верит в астрологию, объяснят это тем, что он был високосным, а потому трудным. Но во время глобального столкновения двух систем по-другому и быть не могло.

Тем более, что западный либерализм, который был идеологическим хребтом всей евроатлантической цивилизации, все очевиднее, дряхлеет. Ему пора на пенсию, как Байдену, который шел-шел на выборы и не дошел.

В Европе лихорадит правительства всех трех ведущих стран — Британии, Германии, Франции.

Россия, получив поддержку глобального юга, не только отбивается от НАТОвских прокси на Украине, не только развивается, несмотря на санкции, но и наступает, освобождая исконно русские территории. Теперь еще и под защитой «Орешника», нового комплекса, который меняет контуры безопасности во всей Евразии.

Есть шанс, что в 2025 году на Западе у руля встанут реалисты, которые предпочтут договориться и зафиксировать новый расклад сил на планете.

2024 год стал годом выбора — целей, приоритетов, будущего.

Не только у нас, по всей планете в 70 странах, в том числе в восьми из 10 самых густонаселенных, выборы определили президентов или глав правительств — Россия, США, Индия, Британия, Франция.

Выбор, что можно и чего нельзя, где проходят красные линии и что будет, если они нарушены. Разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории — это выбор НАТО. Воровство российских замороженных активов — это выбор Евросоюза. Их выбор.

И был выбор, например, маленькой Грузии, которая не испугалась ни угроз, ни санкций, ни паузы в евроинтеграции ради собственного достоинства и собственных традиций.

Самое главное, что показал 2024 год — что выбор есть.

На саммите в Казани в этом году оформилась по сути альтернатива Западу, альтернатива развития для человечества. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка — вокруг них все отчетливее складываются новые круги объединения. Процесс, который Россия своей дипломатией в этом году значительно ускорила.

В апреле этого года Владимир Путин получил высший мандат доверия от граждан России. На выборах, хотя, по сути, ведь это был референдум доверия действующему главе государства, и тому курсу, что он проводит. 87,5% голосов при рекордной за всю новейшую историю России явке, более 70%. И это несмотря на попытки сорвать выборы.

В дни перед голосованием украинские диверсанты, в том числе с русскими паспортами, обстреляли и попытались зайти в Белгородскую область. Они выбрали путь предательства, полагая, что Россия не сможет противостоять всей экономической и военной мощи НАТО и они окажутся на стороне сильных. Они ошиблись. Предатели всегда ошибаются.

Мы видим переломный момент истории, растянувшийся на весь 2024 год. В политике, экономике, в ходе боевых действий в СВО.

«Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину, знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу — наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы — единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!» — сказал Владимир Путин