Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dwi Anoraganingrum

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Пока еще действующая глава Грузии заявляла, что не готова покидать свой пост.

Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, сообщила о своих планах провести ночь перед инаугурацией Михаила Кавелашвили в резиденции дворца Орбелиани.

«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, собираюсь провести ночь здесь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца, и отсюда расскажу, как пройдет завтрашний день», — отметила она в своем видеообращении.

72-летняя Зурабишвили занимает должность президента с 2018 года, став первой женщиной в стране на этом посту.

В это воскресенье, 29 декабря, когда ее полномочия истекают, она намерена присоединиться к акции протеста противников избрания на пост главы страны Михаила Кавелашвили. Кроме того, несколько дней назад Зурабишвили объявляла себя единственным законным президентом Грузии и заявляла, что не покинет свой пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему Британия не признала результаты парламентских выборов в Грузии. Лондон выступает против Москвы еще с 2008 года, а теперь ищет возможность спровоцировать боевые действия.