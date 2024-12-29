Умер старейший участник обороны Перл-Харбора

Фото: www.globallookpress.com/Scherl

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Уоррену Аптону было 105 лет.

Ушел из жизни старейший участник событий на американской базе Перл-Харбор, которые произошли в 1941 году. Уоррену Аптону было 105 лет. Причиной смерти стали последствия перенесенной пневмонии. Об этом сообщает агентство АР, со ссылкой на официальное сообщество «Сыновья и дочери, выживших в Перл-Харборе».

В декабре 1941 года Япония внезапно атаковала американскую базу в районе Гавайских островов. В результате было повреждено более 20 кораблей и погибло почти две с половиной тысячи человек.

Уоррен Аптон был матросом на корабле «Юта», одном из тех, на который напали японцы. Мужчина вспоминал, что собирался побриться практически в тот момент, когда началась атака. После двух обстрелов судно пошло под воду. Чтобы выжить, Аптону пришлось вплавь добраться до ближайшего острова и вырыть себе убежище. Только так ему удалось спастись от японской атаки.

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