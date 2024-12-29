Восстанавливаем психику: людям с игровой зависимостью поможет медитативное упражнение

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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В эксперименте уже приняли участие более 80 человек.

Побороть игровую зависимость можно с помощью медитации осознанности. К такому выводу пришли китайские ученые в ходе эксперимента, в котором приняли участие более 80 человек с диагностированным расстройством. Результаты опубликованы в научном журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (BPCNN).

Отмечается, что люди с игровой зависимостью страдают депрессией и социальной изоляцией. Исследователи предложили участникам эксперимента выполнить упражнение, во время которого нужно было спокойно наблюдать за своими текущими мыслями, сосредотачиваясь на происходящем.

В итоге, подобная практика привела к тому, что у людей с игровым расстройством улучшилась связь между дорсолатеральной префронтальной корой и другими областями мозга, стабилизировался нейрохимический дисбаланс, что привело к улучшению общего состояния больных.

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