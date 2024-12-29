«Вопрос удачи»: глава ВОЗ о своем спасении во время авиаудара Израиля по Йемену

Фото: www.globallookpress.com/Lian Yi

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В момент атаки Теодор Аданом Гебрейесус вместе с коллегами ожидал посадки на самолет.

Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу чудом удалось выжить после авиаудара Израиля по столице Йемена Сане. Об этом он заявил в эфире британской радиостанции BBC Radio 4.

«Мы были полностью беззащитны. Это вопрос удачи, ведь если бы ракета хоть немного отклонилась, она могла бы упасть нам на головы. Поэтому мой коллега после всего этого сказал, что мы чудом избежали смерти», — заявил глава ВОЗ.

Как добавил Гебрейесус, в момент авиаудара он вместе с коллегами ожидал посадки на самолет. Как раз в аэропорт и попала ракета, после чего начались хаос, паника и неразбериха.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, для чего США вводили санкции против Сирии.