Средняя зарплата россиян в 2024 году увеличилась

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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За последние десять месяцев показатели по стране демонстрировали рост 8,9% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

Реальные зарплаты в России в 2024 году увеличились. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что в октябре показатели увеличились на 7,2%, в сентябре — на 8,4%, в августе — на 7,7%, в июле — на 8,1%, в июне рост составил 6,2%, в мае — 8,8%, в апреле — 8,5%, в марте — 12,9%, в феврале — 10,8%, в январе — 8,5%.

По итогу, за десять месяцев реальная зарплата увеличилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

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