Фото: kremlin.ru

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В обновленном документе в числе «основных источников» экстремистской угрозы названа Украина.

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Документ заменил предыдущий, опубликованный в 2020 году и рассчитанный до 2025-го, но с выходом новой версии утративший силу. В обновленной стратегии в числе «основных источников экстремизма» упоминается Украина.

В частности, говорится об угрозах, исходящих от «широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных неонацистских вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий». Одной из ключевых задач в стратегии названа «ликвидацию источника угроз экстремистского характера», исходящих с территории Украины.

Также в стратегии говорится о необходимости ведения учета лиц, выехавших за пределы РФ для участия в деятельности экстремистских организаций и обучения «в учебных центрах недружественных государств, в деятельности которых имеются признаки экстремизма».

Отдельно говорится о «несогласованных публичных мероприятиях», которые умышленно трансформируют в массовые беспорядки и используют для дестабилизации обстановки в стране.

Также в стратегии указано, что доля зарегистрированных экстремистских преступлений в России с 2021 года составляет менее 0,1% от общего числа, а органы правопорядка ежегодно выявляют свыше одной тысячи преступлений экстремистской направленности.

Кроме того, отмечается, что по итогам 2023 года число выявленных экстремистских преступлений в стране выросло на 29,6%, а число совершивших их лиц — на 23,8% в сравнении с 2014 годом. Это может свидетельствовать как о повышении эффективности работы правоохранителей, так и о сохранении высокого уровня экстремистских угроз, говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы и отмене условно-досрочного освобождения за вооруженный мятеж. Нижняя планка за такое деяние при этом составит от 15 до 20 лет заключения.