Манипулятор или эмпат? Что осанка говорит о характере человека

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Интересное исследование провели ученые из Канады.

Оказывается, что люди с расправленными плечами, прямой спиной и широко расставленными ногами склонны к манипуляциям. К такому выводу пришли ученые из канадского университета, свое исследование они опубликовали в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Кроме того, исследователи выяснили, что доминирующая поза говорит о низком уровне эмпатии и склонности к психопатии.

Чтобы прийти к подобным выводам, ученые проводили эксперимент в пять этапов. Сначала испытуемым надо было предоставить свои фото в естественных позах. Здесь исследователи анализировали параметры тела, в том числе углы наклона головы. После этого людям надо было повторить доминирующие, а потом и подчиненные позы.

Третий этап — ученые отмечали активность мышц и плеч участников эксперимента.

Однако авторы исследования отметили, что связь между позой и личностью не является прямой. Тем не менее те люди, кто намеренно использует «позу силы», потенциально представляют большую угрозу.

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