Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Народная артистка РФ Анна Ардова поздравила поклонников с Новым 2025 годом и пожелала, чтобы он выдался счастливым и радостным, полным мира и любви.

«С Новым годом! Счастья, здоровья, радости, мира, любви и секса!» — весело перечислила артистка.

Новый год — значимый праздник для Анны. Как сообщал 5-tv.ru, она очень любит составлять карту желаний в его преддверии. Артистка считает, что это отличный путь к самопознанию. Пока рисуешь или пишешь маршрут своих желаний, ты ведешь диалог с самим собой. Не столь важно, сбудется ли написанное — главное, что вы уже прислушались к своим потребностям и мечтам, что является самым важным шагом на пути к их осуществлению.