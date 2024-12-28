Россия расширила санкционный список в отношении представителей ЕС

Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

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Мера стала ответом на принятие 15-го пакета антироссийских ограничений.

Москва в ответ на 15-й пакет санкций Евросоюза существенно расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и организаций стран объединения, гражданах стран-членов ЕС ответственных за оказание военной помощи Украине, причастных к преследованию российских должностных лиц, выступающих за конфискацию активов РФ или использование их в интересах Киева.

Очередной, 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза в МИД назвали нелегитимным с позиции международного права, а единственным его результатом — дальнейшее падение авторитета ЕС в глазах всего мира.

Главы МИД стран Евросоюза 16 декабря утвердили 15-й пакет антироссийских санкций, в который вошли 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие российскую нефть.

Среди попавших под персональные рестрикции оказались народная артистка РФ Лариса Долина, медиаменеджер Тина Канделаки и глава департамента управделами президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий София Захарова.

В венгерском представительстве Совета ЕС до этого сообщили, что цель новых ограничений — внести в санкционный список больше лиц и организаций, которые «косвенно способствуют военному и технологическому совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций Европейского союза против России и Белоруссии.