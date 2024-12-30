«Всегда желаю одного»: Денис Матросов пожелал улыбок для близких в Новом году

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Актер театра и кино Денис Матросов поделился своим восприятием Нового 2025 года. Он рассказал, что для него это праздник всего нового, время, когда ждешь чуда. Артист отметил, что из года в год загадывает одно и то же желание — счастья и улыбок для своих близких!

«Вы знаете, Новый год — праздник всего нового. Праздник, когда ты ждешь чуда. Так вот, я всегда желаю одного и того же. Самое главное, чтобы близкие были счастливы и улыбались!» — озвучил поздравление актер в компании своей семьи.

Денис Матросов хорошо осознает ценность спокойствия в семье, ведь сам переживал серьезные трудности. Как сообщал 5-tv.ru, в течение 20 лет он не поддерживал связи со своими сыновьями-близнецами. Артист с горем рассказывает об этой ситуации. Он отмечает, что обстоятельства сложились так потому, что после родов его бывшая жена стала вести себя неадекватно.