Больше никакого спама: в России для борьбы с мошенниками ограничили IP-телефонию

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Именно ее часто используют аферисты для обмана граждан.

В России для борьбы с мошенниками ограничили IP-телефонию. Это технология, которая позволяет через интернет звонить на мобильные и стационарные телефоны, оставаясь инкогнито.

Именно ее часто используют аферисты. Они звонят своим жертвам с подменных номеров, представляются, например, сотрудниками банков и под различными предлогами выманивают деньги.

Уйдут ли в прошлое телефонные аферы и останется ли возможность совершать звонки через мессенджеры, разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В Петербурге двое подростков бросают бутылку с зажигательной смесью в отделение «Почты России». А девушка в Красноярске едва не спалила АЗС, могли погибнуть люди.

Сразу две уголовных статьи, в данном случае — до пяти лет тюрьмы. Но статьи могут быть и более серьезные, и сроки заключения тоже. Важно, что мошенники пользуются одной и той же схемой.

«Сначала мошенники под различными предлогами похищают деньги, затем якобы для их возврата заставляют совершить поджог того или иного объекта», — объясняет начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

А звонки от мошенников идут через IP-телефонию. Как это работает: с мобильного сигнал уходит на сторонний сервер, потом еще на один IP-терминал, который не имеет отношения к сотовому оператору и никак им не контролируется. Сигнал шифруется, потом дешифруется и к пользователю может прийти уже с облачным, подмененным номером полиции, прокуратуры или его же банка.

В сети огромное количество сайтов или приложений, которые предлагают подмену номера. Когда вам звонят мошенники, на телефоне отображается кто-то из ваших близких, например. Богатый интерфейс и полный прайс-лист.

Чтобы остановить мошенников, правительство приняло решение ограничить IP-телефонию.

«Запрещается использовать определенный тип лицензии для звонков через интернет, которые могут „выдавать себя“ за обычные звонки с городского или мобильного телефона. Изменения не затронут простых граждан», — говорится в сообщении Минцифры РФ.

О чем речь: IP-телефонией смогут пользоваться только лицензированные операторы связи, а все старые серверы будут блокировать один за другим.

«Есть различные варианты обзвонов, когда ставятся так называемые SIM-боксы, которые, изменяя номер мобильного телефона, звонят людям от злоумышленников. Хотят в Минцифре запретить возможность звонить с Интернета», — говорит генеральный директор информационного агентства Денис Кусков.

IP-телефонией и SIM-боксами чаще всего пользуются колл-центры, не только мошеннические, но и рекламные, которые навязывают миллионам людей платные услуги. Теперь им перекроют каналы связи, дозвониться можно будет только с телефона на телефон, а это дороже. Да и мошенников так вычислить проще.

«Это может повлиять на колл-центры, на обзвон со стороны компаний. Кто-то это считает спамом, кто-то — легальным способом, тем не менее удорожание связи для этих компаний произойдет», — отмечает аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.

Из Интернета на мобильный мошенники скоро дозвониться не смогут, но вот работу соцсетей никто не ограничивал. Очень вероятно, что весь поток авантюристов хлынет именно туда. Письма и звонки в мессенджерах от преступников от имени начальника, близких, полиции — пока все это останется. И здесь рецепт один — заблокировать подозрительный номер, положить трубку и самому перезвонить адресату.