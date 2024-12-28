Украинская феминистка пыталась украсть фигурку младенца Иисуса в Ватикане

Фото, видео: 5-tv.ru

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Она устроила забег на площади Святого Петра и чуть не обрушила весь вертеп.

Участницы украинского феминистского движения попытались испортить Рождество и не где-нибудь, а в Ватикане. Одна из них устроила забег на площади Святого Петра. На ходу снимая одежду, чтобы показать нарисованные на теле лозунги, она перелезла через ограждение и попыталась схватить фигурку младенца Иисуса.

Когда же ее настигла охрана, женщина чуть не обрушила весь вертеп. Такие акции вандализма украинские феминистки устраивают там уже не в первый раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине устроили кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре. Инициатором стал шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко и сама телекомпания.

Последние годы киевский режим продолжает сильные гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ), силовики срезают замки с корпусов храмов, где живут паломники и монахи, выгоняют их из обители. Кроме того, прихожане часто подвергаются преследованиям, им угрожают, а иногда в их отношении применяют физическое насилие.