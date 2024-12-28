Около 30 машин столкнулись на трассе под Бийском

На трассе под Бийском произошла массовая авария

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте ДТП образовалась большая пробка.

Эти кадры из Алтайского края, где произошла массовая авария. На трассе под Бийском столкнулись около трех десятков легковушек и грузовиков.

Судя по кадрам, видимость из-за метели там почти нулевая. Машины врезались друг в друга по цепной реакции.

Сейчас на месте ДТП гигантская пробка. Данных о пострадавших нет. После аварии на Чуйском тракте организовали реверсивное движение.

Водители могут переждать непогоду на стоянках, которые есть вдоль трассы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о массовой аварии, которая случилась на трассе Москва-Волгоград. В результате ДТП два человека получили тяжелые травмы.