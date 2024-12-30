«Волшебной музыки»: пожелания с Новым 2025 годом от Зары и Александр Панайотова

Зара и Панайотов пожелали в Новом 2025 году будет больше качественной музыки

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Наступивший Новый 2025 год будет хорошим и благоприятным как минимум потому, что на нашей эстраде много талантливых артистов, поэтому нас ждет еще больше качественной музыки, отметили Зара и Александр Панайотов.

«Самой прекрасной и волшебной музыкой», — пожелали артисты.

Помимо этого звезды отметили, что наступивший год точно будет самым светлым, счастливым и удачным. К слову, об удаче: Полина Гагарина, как сообщал 5-tv.ru, в ушедшем году осуществила свою главную мечту жизни — собрала Лужники.