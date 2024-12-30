«Зашли в эру Водолея»: Анита Цой об изменениях в жизни в Новом 2025 году

Анита Цой уверена в изменениях в жизни в Новом 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Анита Цой заявила, что Новый 2025 год будет непростым, а даже сложным в меру наступившей эры Водолея, но не стоит зацикливаться на негативе, ведь никто не отменял неожиданные сюрпризы судьбы. Непредсказуемость — идеальное описание для 2025 года, по мнению артистки.

«Поздравляю вас с Новым 2025 годом. Год, конечно, будет такой, хочу вам сказать, получше, чем 2024-м. Уверена, потому что високосный заканчивается, наступает новый этап. Но также год будет таким, знаете, потрясающим в том плане, что мы зашли уже полностью в эру Водолея и вас всех будит змея немножко подкалывать», — рассказала исполнительница.

Помимо предсказания, Цой также подготовила для нас советы. В новом году нужно идти навстречу к своим страхам, двигаться вперед к целям, быстро реагировать на тренды времени и не бояться изменений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой использует на своей ферме натуральные удобрения.